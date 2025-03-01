«У меня не осталось голоса». Дедушка Йоханнеса Клебо — о победе внука в скиатлоне на ЧМ

Коре Хёсфлот, дедушка пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо, высказался о победе внука в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).

«Я просто очень рад и счастлив. Сегодня было гораздо интереснее, чем в четверг. Нет, меня трясёт. У меня не осталось голоса», — приводит слова Хёсфлота VG.

Напомним, Йоханнес Клебо впервые в карьере выиграл дистанционную гонку на домашнем ЧМ в Тронхейме. Норвежец стал 11-кратным чемпионом мира.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Скиатлон 20 км: