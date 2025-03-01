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Швед Порома раскритиковал сокращение дистанции скиатлона на чемпионате мира — 2025

Швед Порома раскритиковал сокращение дистанции скиатлона на чемпионате мира — 2025
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Шведский лыжник Вильям Порома раскритиковал сокращение дистанции скиатлона с 30 км до 20 км на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). В гонке спортсмен занял восьмое место.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
44:22.3
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.4
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+1.4

«Мало кто об этом говорит, но привычная дистанция была бы лучше. 30 км подошли бы гораздо лучше. Особенно коньковая часть, и когда понимаешь, кто остаётся в группе.

Для меня лыжи – это когда действительно тяжело и долго, мы так выросли. Думаю, многие зрители думают так же. Просто посмотрите на 50-километровый марафон, многие ценят жестокость. Честно говоря, я считаю, что мы движемся в неправильном направлении», — приводит слова Порома Aftonbladet.

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