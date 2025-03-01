Швед Порома раскритиковал сокращение дистанции скиатлона на чемпионате мира — 2025

Шведский лыжник Вильям Порома раскритиковал сокращение дистанции скиатлона с 30 км до 20 км на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). В гонке спортсмен занял восьмое место.

«Мало кто об этом говорит, но привычная дистанция была бы лучше. 30 км подошли бы гораздо лучше. Особенно коньковая часть, и когда понимаешь, кто остаётся в группе.

Для меня лыжи – это когда действительно тяжело и долго, мы так выросли. Думаю, многие зрители думают так же. Просто посмотрите на 50-километровый марафон, многие ценят жестокость. Честно говоря, я считаю, что мы движемся в неправильном направлении», — приводит слова Порома Aftonbladet.