Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 1 марта
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Сегодня, 1 марта, завершился очередной соревновательный день на чемпионате мира по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выиграл золото в скиатлоне.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
44:22.3
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.4
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+1.4
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира по состоянию на 1 марта:
Ранее Йоханнес Клебо и шведская лыжница Йонна Сундлинг стали победителями спринта свободным стилем на 1,4 км у мужчин и женщин соответственно.
Напомним, российские лыжники не принимают участия в соревнованиях в Тронхейме из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 проходит с 26 февраля по 9 марта.
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