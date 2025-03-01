Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 1 марта

Сегодня, 1 марта, завершился очередной соревновательный день на чемпионате мира по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выиграл золото в скиатлоне.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира по состоянию на 1 марта:

Ранее Йоханнес Клебо и шведская лыжница Йонна Сундлинг стали победителями спринта свободным стилем на 1,4 км у мужчин и женщин соответственно.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в соревнованиях в Тронхейме из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 проходит с 26 февраля по 9 марта.