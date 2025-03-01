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Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 1 марта

Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 1 марта
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Сегодня, 1 марта, завершился первый соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте. В их активе две золотые и одна серебряная медали.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
54:20.0
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+4.80
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.40
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
46:30.2
2
Илья Семиков
Республика Коми
+7.90
3
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
+20.60

Александр Большунов и Наталья Терентьева, представляющие Республику Татарстан, завоевали золото в скиатлоне. Дарья Непряева принесла сборной Татарстана серебро.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 1 марта:

  1. Республика Татарстан — 2 золотые, 1 серебряная.
  2. Республика Коми — 1 серебряная.
  3. Вологодская область — 1 бронзовая.
  4. Красноярский Край — Мурманская область — 1 бронзовая.
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