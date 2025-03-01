Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 1 марта

Сегодня, 1 марта, завершился первый соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте. В их активе две золотые и одна серебряная медали.

Александр Большунов и Наталья Терентьева, представляющие Республику Татарстан, завоевали золото в скиатлоне. Дарья Непряева принесла сборной Татарстана серебро.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 1 марта: