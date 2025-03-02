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Чемпионат России — 2025, смешанная эстафета: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат России — 2025, смешанная эстафета: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 2 марта, в рамках чемпионата России — 2025 состоится смешанная эстафета 4х5 км. Старт запланирован на 11:00 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Смешанная эстафета 4x5 км
02 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Не началось

Чемпионат России — 2025. Смешанная эстафета. Стартовый лист (частично):

1. Ханты-Мансийский AО (Анастасия Кириллова, Арсений Власов, Елизавета Еремеева, Сергей Устюгов).
3. Республика Татарстан (Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева, Александр Большунов).
4. Москва (Елизавета Маслакова, Александр Бакуров, Екатерина Никитина, Константин Тиунов).
8. Тюменская область (Татьяна Сорина, Евгений Белов, Екатерина Смирнова, Александр Терентьев).
10. Коми (Анастасия Власова, Илья Порошкин, Дарья Канева, Илья Семиков).
13. Санкт-Петербург (Евгения Крупицкая, Егор Гусак, Екатерина Булычева, Андрей Краснов).
18. Тюменская область — 2 (Ксения Шорохова, Иван Якимушкин, Елизавета Пантрина, Денис Спицов).
19. Республика Татарстан — 2 (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев).
22. Тюменская область — 3 (Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Анна Хоботова, Артём Мальцев).

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