Нюэнгет — о серебре ЧМ: всё, чему мы говорили «нет» много лет, было сделано с этой целью

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет прокомментировал своё выступление в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Норвежец занял второе место, отстав от лидера на 1,4 секунды.

«Это был очень трудный день. Эта мысль крутилась у меня в голове во время всех тренировок и всей проделанной работы. Всё, чему мы говорили «нет» на протяжении многих лет, было сделано именно с этой целью. Это значит невероятно много», — приводит слова Нюэнгета TV2.

Напомним, победителем скиатлона на ЧМ-2025 стал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию за 44.22,3.