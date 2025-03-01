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Нюэнгет — о серебре ЧМ: всё, чему мы говорили «нет» много лет, было сделано с этой целью

Нюэнгет — о серебре ЧМ: всё, чему мы говорили «нет» много лет, было сделано с этой целью
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Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет прокомментировал своё выступление в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Норвежец занял второе место, отстав от лидера на 1,4 секунды.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
44:22.3
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.4
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+1.4

«Это был очень трудный день. Эта мысль крутилась у меня в голове во время всех тренировок и всей проделанной работы. Всё, чему мы говорили «нет» на протяжении многих лет, было сделано именно с этой целью. Это значит невероятно много», — приводит слова Нюэнгета TV2.

Напомним, победителем скиатлона на ЧМ-2025 стал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию за 44.22,3.

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