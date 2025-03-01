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Амундсен — о бронзе ЧМ: нужно было отойти от плана «А» и работать над планами «Б» и «В»

Амундсен — о бронзе ЧМ: нужно было отойти от плана «А» и работать над планами «Б» и «В»
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Норвежский лыжник Харальд Амундсен высказался о бронзе в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
44:22.3
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.4
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+1.4

«Очень рад, что мне удалось выиграть медаль в тот день, когда нужно отойти от плана «А» и работать над планами «Б» и «В». Главный план состоял в том, чтобы в какой-то момент добраться до цели», — приводит слова Амундсена TV2.

Напомним, победителем скиатлона на ЧМ-2025 стал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию за 44.22,3. Серебро завоевал ещё один норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Скиатлон 20 км:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 44.22,3.
  2. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — отставание 1,4.
  3. Харальд Амундсен (Норвегия) +1,4.
  4. Ян Томас Йенссен (Норвегия) +1,5.
  5. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,6.
  6. Mатье Деслож (Франция) +2,3.
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