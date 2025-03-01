Амундсен — о бронзе ЧМ: нужно было отойти от плана «А» и работать над планами «Б» и «В»

Норвежский лыжник Харальд Амундсен высказался о бронзе в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).

«Очень рад, что мне удалось выиграть медаль в тот день, когда нужно отойти от плана «А» и работать над планами «Б» и «В». Главный план состоял в том, чтобы в какой-то момент добраться до цели», — приводит слова Амундсена TV2.

Напомним, победителем скиатлона на ЧМ-2025 стал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию за 44.22,3. Серебро завоевал ещё один норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Скиатлон 20 км: