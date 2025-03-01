«Худший день в мире». Йенс Бурман — о проблемах с лыжами в скиатлоне на ЧМ и 51-м месте

Шведский лыжник Йенс Бурман назвал худшим день скиатлона на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Во время гонки Бурман упал и лыжа сломалась. Ему долго не удавалось получить новые лыжи. Швед получил новые лыжи от сборной США. Бурман финишировал 51-м и плакал.

«Это было на повороте, когда я на большой скорости заехал в поворот. Лыжа отлетела и сломалась при падении. Ты не веришь, что это правда. Это становится нереальным. Худший день в мире, чтобы такое случилось», — приводит слова Бурмана Expressen.

Напомним, победителем скиатлона на ЧМ-2025 стал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию за 44.22,3. Серебро завоевал Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Бронза — у Харальда Амундсена.