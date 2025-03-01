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«Худший день в мире». Йенс Бурман — о проблемах с лыжами в скиатлоне на ЧМ и 51-м месте

«Худший день в мире». Йенс Бурман — о проблемах с лыжами в скиатлоне на ЧМ и 51-м месте
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Шведский лыжник Йенс Бурман назвал худшим день скиатлона на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Во время гонки Бурман упал и лыжа сломалась. Ему долго не удавалось получить новые лыжи. Швед получил новые лыжи от сборной США. Бурман финишировал 51-м и плакал.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
44:22.3
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.4
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+1.4

«Это было на повороте, когда я на большой скорости заехал в поворот. Лыжа отлетела и сломалась при падении. Ты не веришь, что это правда. Это становится нереальным. Худший день в мире, чтобы такое случилось», — приводит слова Бурмана Expressen.

Напомним, победителем скиатлона на ЧМ-2025 стал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию за 44.22,3. Серебро завоевал Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Бронза — у Харальда Амундсена.

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