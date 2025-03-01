«Мог спокойно быть третьим». Сергей Устюгов — о четвёртом месте в скиатлоне на ЧР-2025

Олимпийский чемпион в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в скиатлоне на чемпионате России. Он занял четвёртое место, уступив победителю, Александру Большунову, 22,4 секунды.

«Хотелось бы сказать большое спасибо всем, кто болел, переживал. Результату такому рад. В душе после финиша понимал, что я мог спокойно быть третьим, но четвёртым местом тоже доволен. Пульс я разогнал до 203, это максимальный пульс в сезоне.

Удалось потерпеть. Думал, что на финише завалюсь и будет очень плохо, но итоге приехал, снял лыжи и пошёл дальше. Удивился, что на гонке ехал и умирал, а на финише произошло всё вот так. Надеюсь, будет набор формы, а не спад. Завтра бегу эстафету, последний этап. Надеюсь, уже будет легче», — сказал Устюгов в своём телеграм-канале.