Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Мог спокойно быть третьим». Сергей Устюгов — о четвёртом месте в скиатлоне на ЧР-2025

«Мог спокойно быть третьим». Сергей Устюгов — о четвёртом месте в скиатлоне на ЧР-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в скиатлоне на чемпионате России. Он занял четвёртое место, уступив победителю, Александру Большунову, 22,4 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
46:30.2
2
Илья Семиков
Республика Коми
+7.90
3
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
+20.60

«Хотелось бы сказать большое спасибо всем, кто болел, переживал. Результату такому рад. В душе после финиша понимал, что я мог спокойно быть третьим, но четвёртым местом тоже доволен. Пульс я разогнал до 203, это максимальный пульс в сезоне.

Удалось потерпеть. Думал, что на финише завалюсь и будет очень плохо, но итоге приехал, снял лыжи и пошёл дальше. Удивился, что на гонке ехал и умирал, а на финише произошло всё вот так. Надеюсь, будет набор формы, а не спад. Завтра бегу эстафету, последний этап. Надеюсь, уже будет легче», — сказал Устюгов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Большунов вновь на вершине. Сан Саныч забрал скиатлон на чемпионате России — 2025
Большунов вновь на вершине. Сан Саныч забрал скиатлон на чемпионате России — 2025
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android