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«Эти манёвры мне стоили дорого». Пеллегрино — о пятом месте в скиатлоне на ЧМ-2025

«Эти манёвры мне стоили дорого». Пеллегрино — о пятом месте в скиатлоне на ЧМ-2025
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Двукратный серебряный призёр Олимпиад, чемпион мира 2017 года 34-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался о своих результатах в скиатлоне на чемпионате мира — 2025. Итальянец занял пятое место, отстав от лидера на 1,6 секунды.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
44:22.3
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.4
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+1.4

«Вероятно, я бы вышел вперёд на последнем подъёме перед финишным спуском. Тогда бы меня обошли пара норвежцев, точно бы это сделал Йоханнес, но я бы занял выгодную траекторию перед финишной прямой. А так мне пришлось заходить по широкому радиусу, а затем смещаться. Эти манёвры мне стоили дорого. Тем не менее я был в 20 см от серебра даже в такой ситуации. Это было действительно необычно и неожиданно. Но это был шестой скиатлон в моей карьере, так что всё в порядке», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.

Напомним, победителем скиатлона на ЧМ-2025 стал Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию за 44.22,3. Серебро завоевал Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Бронза — у Харальда Амундсена.

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