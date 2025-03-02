«Эти манёвры мне стоили дорого». Пеллегрино — о пятом месте в скиатлоне на ЧМ-2025

Двукратный серебряный призёр Олимпиад, чемпион мира 2017 года 34-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался о своих результатах в скиатлоне на чемпионате мира — 2025. Итальянец занял пятое место, отстав от лидера на 1,6 секунды.

«Вероятно, я бы вышел вперёд на последнем подъёме перед финишным спуском. Тогда бы меня обошли пара норвежцев, точно бы это сделал Йоханнес, но я бы занял выгодную траекторию перед финишной прямой. А так мне пришлось заходить по широкому радиусу, а затем смещаться. Эти манёвры мне стоили дорого. Тем не менее я был в 20 см от серебра даже в такой ситуации. Это было действительно необычно и неожиданно. Но это был шестой скиатлон в моей карьере, так что всё в порядке», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.

Напомним, победителем скиатлона на ЧМ-2025 стал Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию за 44.22,3. Серебро завоевал Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Бронза — у Харальда Амундсена.