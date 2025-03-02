«Посмотрим». Пеллегрино — об участии в скиатлоне на ОИ после пятого места на ЧМ-2025

Двукратный серебряный призёр Олимпиад 34-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино ответил, есть ли риск, что после пятого места в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 ему придётся пересмотреть свою программу на Олимпийские игры — 2026.

«20 минут назад во время гонки у меня был пульс 185 ударов в минуту, так что теперь, когда я думаю об Олимпиаде… То что произошло сегодня и в январе в Валь-ди-Фьемме, нельзя считать удачным совпадением.

Кроме того, мне кажется, что на таком типе снега у меня неплохая выносливость. Думаю ли я об олимпийской гонке? Посмотрим. Если не ошибаюсь, скиатлон на олимпиаде за два дня до спринта, так что подумать нужно будет очень хорошо», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.