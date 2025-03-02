Федерико Пеллегрино: две недели назад сомневался насчёт скиатлона, но тренер убедил меня

Двукратный серебряный призёр Олимпиад 34-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино рассказал, считает ли он, что много упустил, сосредоточившись на спринте.

«Стоит упомянуть, что скиатлон на 30 км отличается от скиатлона на 20 км. Я всегда старался выложиться по полной и понимал, что этот тип гонок становится мне всё более доступен. Обидно, что на протяжении всей моей карьеры я недостаточно верил в себя с этой точки зрения. Две недели назад ещё сомневался насчёт скиатлона, но тут выяснилось, для чего нужен тренер: ещё в Валь-ди-Фьемме он убедил меня, что это может быть гонка, в которой я действительно могу преуспеть», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.

На чемпионате мира — 2025 Федерико Пеллегрино занял пятое место, отстав от лидера на 1,6 секунды. Победителем гонки стал Йоханнес Клебо.