Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: расписание на 2 марта, где смотреть

Сегодня, 2 марта, в норвежском Тронхейме пройдёт очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Будет разыгран один комплект медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на 2 марта.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. 2 марта (время московское):

16:00. Женщины. Скиатлон 20 км (10 км классика + 10 км свободный стиль).

Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена».

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам проходит в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов медалей: восемь — в личных гонках, четыре — в командных дисциплинах.