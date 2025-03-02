Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам, скиатлон, женщины: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 2 марта, в норвежском Тронхейме состоится женский скиатлон (2x10 км) в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Трансляцию гонки (финальные забеги) покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена». Начало — в 16:00 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Женщины. Скиатлон 20 км. Стартовый лист (частично):

1. Джессика Диггинс (США).

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).

3. Виктория Карль (Германия).

4. Эбба Андерссон (Швеция).

5. Тереза Штадлобер (Австрия).

6. Хейди Венг (Норвегия).

7. Терезе Йохауг (Норвегия).

8. Пия Финк (Германия).

9. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия).

10. Моа Илар (Швеция).

11. Криста Пярмякоски (Финляндия).

13. Катержина Янатова (Чехия).

14. Софи Локли (США).

16. Фрида Карлссон (Швеция).

17. Йонна Сундлинг (Швеция).

18. Эмма Рибом (Швеция).

20. Катерина Ганц (Италия).

21. Надине Фендрих (Швейцария).

22. Джулия Керн (США).