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Татарстан-2 выиграл смешанную эстафету на ЧР-2025, команда Большунова вторая

Татарстан-2 выиграл смешанную эстафету на ЧР-2025, команда Большунова вторая
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Сегодня, 2 марта, вторая команда Республики Татарстан в составе с Анастасией Фалеевой, Сергеем Ардашевым, Лидией Горбуновой и Сергеем Забалуевым выиграла смешанную эстафету в рамках чемпионата России — 2025, который проходит в Казани. Спортсмены преодолели дистанцию за 44.12,4.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Смешанная эстафета 4x5 км
02 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено

Вторыми стали ещё одни представители Татарстана (1) — Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Александр Большунов, отстав от лидеров на 0,30 секунды. Тройку сильнейших замкнули лыжники из Тюменской области (Татьяна Сорина, Евгений Белов, Екатерина Смирнова, Александр Терентьев).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Смешанная эстафета. Результаты:

  1. Республика Татарстан -2 (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев) — 44.12,4.
  2. Республика Татарстан — 1 (Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева, Александр Большунов) — отставание 0,30.
  3. Тюменская область — 1 (Татьяна Сорина, Евгений Белов, Екатерина Смирнова, Александр Терентьев) +0,50.
  4. Республика Коми — 1 +0,50.
  5. Москва-1 +0,90.
  6. Тюменская область — 3 +1,30.
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