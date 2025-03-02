Татарстан-2 выиграл смешанную эстафету на ЧР-2025, команда Большунова вторая

Сегодня, 2 марта, вторая команда Республики Татарстан в составе с Анастасией Фалеевой, Сергеем Ардашевым, Лидией Горбуновой и Сергеем Забалуевым выиграла смешанную эстафету в рамках чемпионата России — 2025, который проходит в Казани. Спортсмены преодолели дистанцию за 44.12,4.
Вторыми стали ещё одни представители Татарстана (1) — Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Александр Большунов, отстав от лидеров на 0,30 секунды. Тройку сильнейших замкнули лыжники из Тюменской области (Татьяна Сорина, Евгений Белов, Екатерина Смирнова, Александр Терентьев).
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Смешанная эстафета. Результаты:
- Республика Татарстан -2 (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев) — 44.12,4.
- Республика Татарстан — 1 (Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева, Александр Большунов) — отставание 0,30.
- Тюменская область — 1 (Татьяна Сорина, Евгений Белов, Екатерина Смирнова, Александр Терентьев) +0,50.
- Республика Коми — 1 +0,50.
- Москва-1 +0,90.
- Тюменская область — 3 +1,30.