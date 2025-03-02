Юрий Бородавко назвал причины проигрыша Большунова на финише эстафеты на ЧР

Старший тренер национальной команды по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал причины проигрыша Александра Большунова на финише смешанной эстафеты на чемпионате России — 2025.

«Гонка была интересная, захватывающая. Трасса лёгкая, как мы и предполагали, борьба была до последнего метра. Что случилось на финише с Большуновым, лучше спросить у самого Александра, мы с ним пока не разговаривали. Резкий старт, возможно, со старта он ушёл, закислился и не успел восстановиться. Всё-таки его соперники чуть спокойнее начали, больше сохранили сил на финише.

Составы эстафет – это, скорее, вопрос к старшим тренерам регионов. Но все хотят собрать максимально сильные команды, это нормально. Забалуев? Есть такие люди – эстафетные «бойцы». Можно сказать, что Сергей один из них. Анастасию Фалееву должны увидеть в спринте, это её профиль. Подбадривать Горбуновых нет смысла, с мужем всё постепенно идёт в сторону выздоровления, здесь нужно только время. А по гонке подбадривали всех ребят», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.