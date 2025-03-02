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Юрий Бородавко назвал причины проигрыша Большунова на финише эстафеты на ЧР

Юрий Бородавко назвал причины проигрыша Большунова на финише эстафеты на ЧР
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Старший тренер национальной команды по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал причины проигрыша Александра Большунова на финише смешанной эстафеты на чемпионате России — 2025.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Смешанная эстафета 4x5 км
02 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено

«Гонка была интересная, захватывающая. Трасса лёгкая, как мы и предполагали, борьба была до последнего метра. Что случилось на финише с Большуновым, лучше спросить у самого Александра, мы с ним пока не разговаривали. Резкий старт, возможно, со старта он ушёл, закислился и не успел восстановиться. Всё-таки его соперники чуть спокойнее начали, больше сохранили сил на финише.

Составы эстафет – это, скорее, вопрос к старшим тренерам регионов. Но все хотят собрать максимально сильные команды, это нормально. Забалуев? Есть такие люди – эстафетные «бойцы». Можно сказать, что Сергей один из них. Анастасию Фалееву должны увидеть в спринте, это её профиль. Подбадривать Горбуновых нет смысла, с мужем всё постепенно идёт в сторону выздоровления, здесь нужно только время. А по гонке подбадривали всех ребят», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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