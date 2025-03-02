Коростелёв: Ардашев выскочил как чёрт из табакерки

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв высказался о результатах смешанной эстафеты на чемпионате России — 2025.

«На разминке посмотрел градиент подъёма, мне показалось, он достаточный, чтобы попробовать в него вжарить, и, когда ребята ко мне приблизились в конце первого круга, я подумал, что сейчас с ними посижу и там уже «дёрнусь». Неожиданно было, как Ардашев выскочил, как чёрт из табакерки. Вот это было прям вау.

Он после первого спуска, когда мы притормозились, на скорости мимо нас пулей улетел, я единственный за ним схватился, ребята уже за мной побежали. И потом я пытался уйти. Создали отрыв в восемь секунд, неплохо за километр», – передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Команда Республики Татарстан в составе с Анастасией Фалеевой, Сергеем Ардашевым, Лидией Горбуновой и Сергеем Забалуевым выиграла смешанную эстафету на ЧР. Вторыми стали ещё одни представители Татарстана (1) — Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Александр Большунов, отстав от лидеров на 0,30 секунды.