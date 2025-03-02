«Серебро тоже медаль». Коростелёв поддержал Большунова после эстафеты

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв поддержал Александра Большунова после смешанной эстафеты в рамках чемпионата России — 2025, который проходит в Казани.

«Собой я доволен, у меня получилось сделать небольшой задел для Наташи. Конечно, хотелось победить, но тем и прекрасна короткая дистанция на этой эстафете, всё очень интересно и непредсказуемо. Я смотрел, что происходило в зоне спортсменов, в зоне СМИ, и все на финише стояли с такими глазами… Что сейчас будет? Финиш был очень интересным, мне понравилось.

К Большунову подошли потом, поддержали, всё равно серебро тоже медаль. Состав на эстафету не удивил, всё согласно результатам, ничего странного. Собрали сильнейших, возможно, сильнейшая эстафета в моей карьере», – передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Татарстан-2 в составе с Анастасией Фалеевой, Сергеем Ардашевым, Лидией Горбуновой и Сергеем Забалуевым выиграл смешанную эстафету в рамках чемпионата России — 2025. Вторыми стали ещё одни представители Татарстана (1) — Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Александр Большунов, отстав от лидеров на 0,30 секунды.