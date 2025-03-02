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Фалеева: меня немного подвели лыжи, полного удовлетворения не испытываю

Фалеева: меня немного подвели лыжи, полного удовлетворения не испытываю
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Чемпионка Всероссийской спартакиады в спринте классическим стилем российская лыжница Анастасия Фалеева высказалась о победе в смешанной эстафете на чемпионате России — 2025.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Смешанная эстафета 4x5 км
02 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено

«Первая командная победа в составе Татарстана. Очень рада. Не совсем высокую оценку поставлю именно себе, за своё выступление. Немного меня подвели лыжи, меня это расстроило. Поэтому полного удовлетворения не испытываю. Очень рада, что Серёга так круто себя проявил. И Серёга Ардашев, и Серёга Забалуев. Они сегодня прям сделали эту гонку.

Большое спасибо всей команде, все большие молодцы. Большунов? Я стояла в микст-зоне, не видела финиш, трудно сказать, что там произошло. Спринт, естественно, я бегу», – передаёт слова Фалеевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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