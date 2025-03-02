Коростелёв — о здоровье: тейп только для перестраховки, всё в порядке

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв рассказал о своём здоровье, подчеркнув, что тейп во время выступления в смешанной эстафете на чемпионате России — 2025 был использован для перестраховки.

«Тейп только для перестраховки у меня, по здоровью всё в порядке. Восстановиться успел после скиатлона, никаких вопросов нет по состоянию, успел ещё и вечерком пройтись, покататься, на массаж, растяжку, почти полный спектр процедур прошёл.

Удивился, что я передал эстафету, чуть на палках «повисел», поднимаю голову – а Наташа уже на пять-семь метров уехала от Лиды. Возможно, Наташе надо было спуститься в группу и также на последнем подъёме сделать ускорение. Очень тяжело убегать от группы, особенно здесь, на таком рельефе. Здесь быстрые спуски и группа едет прилично быстрее.

Я выполнял свою задачу по этапу – привезти побольше отрыв для Наташи. Конкуренция – это здорово, всегда так должно быть, так интереснее. Сегодня была одна из самых интересных гонок чемпионата», – передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Татарстан-2 в составе с Анастасией Фалеевой, Сергеем Ардашевым, Лидией Горбуновой и Сергеем Забалуевым выиграл смешанную эстафету в рамках чемпионата России — 2025. Вторыми стали ещё одни представители Татарстана (1) — Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Александр Большунов, отстав от лидеров на 0,30 секунды.