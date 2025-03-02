Легков — о Большунове на финише эстафеты: скорее невезение, чем реально проиграл

Олимпийский чемпион — 2014 в масс-старте на 50 км Александр Легков высказался о результатах Александра Большунова в смешанной эстафете на чемпионате России — 2025. Большунов на финише проиграл Сергею Забалуеву.

«Большунов после длинных, тяжёлых тренировок приезжает и сразу же выигрывает первый старт. Сегодня отлично выглядел, чуть не повезло, но это скорее невезение, нежели он реально проиграл. Все спортсмены сильные, у кого-то чуть больше спринтерских качеств, у кого-то чуть меньше. Об этом не говорим, все сильнейшие, все лучшие.

Ребята молодцы. Да и не удивляет меня уже ничего в этой жизни, пройдено очень многое, всего посчастливилось и не посчастливилось в этой жизни хапнуть. Поэтому я на всё смотрю и оцениваю, как должно быть», – передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.