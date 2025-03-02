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Легков — о смешанной эстафете на ЧР: с самого начала говорил, что будет интрига

Легков — о смешанной эстафете на ЧР: с самого начала говорил, что будет интрига
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Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне Александр Легков поделился мнением о прошедшей смешанной эстафете в рамках чемпионата России — 2025, который проходит в Казани.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Смешанная эстафета 4x5 км
02 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено

«Я ещё в самом начале сказал, перед стартом, что будет интрига, до конца. А мне все говорили: зачем делать эстафету, и так понятно, кто победит. Первая команда Татарстана настолько сильная, что, очевидно, она выиграет. Но я был с этим не согласен — круг короткий, не пять километров одним кругом, а по два с половиной километра, так что интрига будет. Много спортсменов в разных командах, тех ребят, кто не сильно, может быть, себя где-то проявляет, но это эстафета. И когда вы идёте все вместе, проще и легче всем удержаться. Так и получилось, интрига была до конца.

Я не ожидал, если честно, что так много команд будет вместе выходить на финиш, но я знал, что борьба будет до последнего этапа. Скиатлон меня тоже не удивил, все, кто нужен, – они здесь. Понятно, что по сезону были и другие фамилии, все ждали лидеров общего зачёта – Ардашева, Смирнова, но всё меняется. Все ушли на подготовку, были в горах. Кому-то эта подготовка сразу в плюс идёт, люди бегут. Кому-то нужно время разбежаться. Кто-то приболел», – передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Татарстан-2 в составе с Анастасией Фалеевой, Сергеем Ардашевым, Лидией Горбуновой и Сергеем Забалуевым выиграл смешанную эстафету в рамках чемпионата России — 2025. Вторыми стали ещё одни представители Татарстана (1) — Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Александр Большунов, отстав от лидеров на 0,30 секунды.

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