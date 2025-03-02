Анастасия Фалеева поддержала получившего травму лыжника Ивана Горбунова

Российская лыжница Анастасия Фалеева после победы в смешанной эстафете на чемпионате России — 2025 поддержала лыжника Ивана Горбунова, который завершил сезон из-за тяжёлой травмы.

«Лида Горбунова, наверное, эмоциональнее всех отреагировала на эту победу, мы все поддерживаем и Ваню, и Лиду в этот непростой период для них. Мы желаем всей командой Ване только здоровья, скорейшего выздоровления. Это очень тяжёлая травма, и мы все переживаем», – передаёт слова Фалеевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Иван Горбунов, представляющий Республику Татарстан, завершил сезон-2024/2025 из-за тяжёлой травмы позвоночника, которую получил на тренировочном сборе в Цахкадзоре (Армения).

Татарстан-2 в составе с Анастасией Фалеевой, Сергеем Ардашевым, Лидией Горбуновой и Сергеем Забалуевым выиграл смешанную эстафету в рамках чемпионата России — 2025. Вторыми стали ещё одни представители Татарстана (1) — Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Александр Большунов, отстав от лидеров на 0,30 секунды.