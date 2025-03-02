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Российская лыжница Варвара Прохорова получила сувенир от главы МОК Томаса Баха

Российская лыжница Варвара Прохорова получила сувенир от главы МОК Томаса Баха
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Российская лыжница Варвара Прохорова встретилась с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Фото: Из личного архива Варвары Прохоровой

Фото: Из личного архива Варвары Прохоровой

«Утро началось в отличной компании с мистером Томасом Бахом и олимпийским сувениром», — написала Прохорова в социальных сетях.

В декабре Варвара Прохорова сообщила, что получила нейтральный статус. Спортсменка выступила на первом этапе Кубка мира, где не смогла пробиться в четвертьфинал.

Напомним, в июне 2023 года Прохорова попала в книгу рекордов России после того, как забралась на вершину Эльбруса на беговых лыжах.

Томас Бах в августе 2024 года объявил, что покинет пост главы МОК по окончании срока. Он возглавлял организацию более 10 лет, с 2013 года.

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