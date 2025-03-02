18-летний швед Мюльбак стал самым молодым в истории чемпионом марафона «Васалоппет»

18-летний шведский лыжник Алвар Мюльбак из Team Lager157 стал самым молодым победителем марафона «Васалоппет» в истории. Дистанцию 90 км он преодолел за 3:28.45,7.

«Теперь я могу умереть счастливым», — сказал Мюльбак в трансляции SVT сразу после финиша.

Второе место занял соотечественник Мюльбака — Эмиль Перссон (3:28.46). Тройку сильнейших замкнул ещё один швед, Макс Новак (3:28.47)

Мюльбак дебютировал в «Васалоппете» в 2023 году, а затем получил разрешение на участие в соревнованиях в возрасте 16 лет. Тогда он финишировал восьмым. В прошлом году Мюльбак также принимал участие в этом соревновании и занял третье место.