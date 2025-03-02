«Все офигели». Сергей Устюгов оценил победу Забалуева над Большуновым на финише эстафеты

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Сергей Устюгов оценил победу Сергея Забалуева над трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым на финише смешанной эстафеты в рамках чемпионата России — 2025, который проходит в Казани.

«Смотрели, видели, все в шоке, как так: сборная России проиграла третьей команде страны. Все офигели, что Серёга Забалуев сегодня выиграл, большой молодец. Я, конечно, думал, что на финише они немножко ехали быстрее, я бы размотал их, честно, их всех (смеётся). Надеюсь. Не видел со стороны, но по ощущениям кажется, что я бы смог. Шутка», — сказал Устюгов в своём телеграм-канале.

Сергей Устюгов занял 10-е место в составе ХМАО-Югры (Анастасия Кириллова, Арсений Власов, Елизавета Еремеева).

Татарстан-2 в составе с Анастасией Фалеевой, Сергеем Ардашевым, Лидией Горбуновой и Сергеем Забалуевым выиграл смешанную эстафету в рамках чемпионата России — 2025. Вторыми стали ещё одни представители Татарстана (1) — Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Александр Большунов, отстав от лидеров на 0,30 секунды.