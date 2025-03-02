Олимпийская чемпионка в лыжных гонках шведка Стина Нильссон стала победительницей марафона «Васалоппет» — 2025. Дистанцию 90 км она преодолела за 3:54.00.

Второй стала представительница Норвегии Анникен Гьерде Алнес с результатом 3:59.11. Тройку сильнейших замкнула ещё одна норвежская спортсменка, Силье Ойре Шлинн (3:59.11).

Стина Нильссон выступала в лыжных гонках до 2020 года. С сезона-2020/2021 шведка перешла в биатлон, но объявила о завершении биатлонной карьеры весной 2024 года. В сентябре Нильссон победила в марафоне Klarälvsloppet классическим стилем на лыжероллерах, дебютировав за команду Team Ragde Charge.