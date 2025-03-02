Эбба Андерссон стала победительницей скиатлона на чемпионате мира — 2025, Йохауг — вторая
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиад в эстафете, шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей скиатлона на чемпионате мира — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 47.57,1.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
02 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
47:57.1
2
Терезе Йохауг
Норвегия
47:57.1
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+10.2
Второй стала четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг. Тройку сильнейших замкнула ещё одна шведка Йонна Сундлинг (+10,2).
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм (Норвегия). Скиатлон. Женщины. Результаты:
- Эбба Андерссон (Швеция) — 47.57,1.
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 47.57,1 (фотофиниш).
- Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 10,2.
- Фрида Карлссон (Швеция) +10,5.
- Хейди Венг (Новрегия) +11,0.
- Надя Келин (Швейцария) +1.16,1.
- Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.16,4.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1.26,6.
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