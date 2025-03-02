Эбба Андерссон стала победительницей скиатлона на чемпионате мира — 2025, Йохауг — вторая

Двукратный бронзовый призёр Олимпиад в эстафете, шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей скиатлона на чемпионате мира — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 47.57,1.

Второй стала четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг. Тройку сильнейших замкнула ещё одна шведка Йонна Сундлинг (+10,2).

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм (Норвегия). Скиатлон. Женщины. Результаты:

Эбба Андерссон (Швеция) — 47.57,1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 47.57,1 (фотофиниш). Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 10,2. Фрида Карлссон (Швеция) +10,5. Хейди Венг (Новрегия) +11,0. Надя Келин (Швейцария) +1.16,1. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.16,4. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1.26,6.