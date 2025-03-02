Хенрик Кристофферсен одержал 25-ю победу в слаломе на Кубке мира, выиграв в Краньской Горе

Двукратный чемпион мира норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен выиграл слалом на этапе Кубка мира в Краньской Горе (Словения). Он прошёл две попытки за 1.39,26. Эта победа стала 25-й в его карьере в слаломе и 33-й в общем.

Второе место в гонке занял соотечественник Кристофферсена Тимон Хауган. Тройку призёров замкнул австриец Мануэль Феллер.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. Краньска Гора (Словения). Слалом, мужчины. Результаты: