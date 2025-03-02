Хенрик Кристофферсен одержал 25-ю победу в слаломе на Кубке мира, выиграв в Краньской Горе
Двукратный чемпион мира норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен выиграл слалом на этапе Кубка мира в Краньской Горе (Словения). Он прошёл две попытки за 1.39,26. Эта победа стала 25-й в его карьере в слаломе и 33-й в общем.
Второе место в гонке занял соотечественник Кристофферсена Тимон Хауган. Тройку призёров замкнул австриец Мануэль Феллер.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. Краньска Гора (Словения). Слалом, мужчины. Результаты:
- Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.39,26.
- Тимон Хауган (Норвегия) — отставание 0,17.
- Мануэль Феллер (Австрия) +0,23.
- Лоик Мейяр (Швейцария) +0,24.
- Танги Неф (Швейцария) +0,36.
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