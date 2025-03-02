Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 2 марта
Сегодня, 2 марта, состоялся второй соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте. В их активе три золотые и две серебряные медали.
Победу в смешанной эстафете сенсационно одержала сборная Татарстана — 2. Команда Татарстана — 1 стала второй, тройку призёров замкнули лыжники из Тюменской области.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 2 марта:
- Республика Татарстан — 3 золотые, 2 серебряные.
- Республика Коми — 1 серебряная.
- Вологодская область — 1 бронзовая.
- Красноярский Край — Мурманская область — 1 бронзовая.
- Тюменская область — 1 бронзовая.
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