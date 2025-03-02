Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 2 марта

Сегодня, 2 марта, состоялся второй соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте. В их активе три золотые и две серебряные медали.

Победу в смешанной эстафете сенсационно одержала сборная Татарстана — 2. Команда Татарстана — 1 стала второй, тройку призёров замкнули лыжники из Тюменской области.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 2 марта: