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Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 2 марта

Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 2 марта
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Сегодня, 2 марта, состоялся второй соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте. В их активе три золотые и две серебряные медали.

Победу в смешанной эстафете сенсационно одержала сборная Татарстана — 2. Команда Татарстана — 1 стала второй, тройку призёров замкнули лыжники из Тюменской области.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Смешанная эстафета 4x5 км
02 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 2 марта:

  1. Республика Татарстан — 3 золотые, 2 серебряные.
  2. Республика Коми — 1 серебряная.
  3. Вологодская область — 1 бронзовая.
  4. Красноярский Край — Мурманская область — 1 бронзовая.
  5. Тюменская область — 1 бронзовая.
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