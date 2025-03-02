Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 2 марта

Сегодня, 2 марта, состоялся очередной соревновательный день на чемпионате мира по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Шведка Эбба Андерссон второй раз подряд выиграла золотую медаль в скиатлоне.

Таким образом, сборная Швеции сравнялась с Норвегией по количеству золотых наград на ЧМ-2025. У обеих команд их по две.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира по состоянию на 2 марта:

Ранее у шведов золото в спринте завоевала Йонна Сундлинг. В мужских спринте и скиатлоне победу одержал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 проходит с 26 февраля по 9 марта. Российские спортсмены на соревнованиях участия не принимают.