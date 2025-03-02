Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 2 марта
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Сегодня, 2 марта, состоялся очередной соревновательный день на чемпионате мира по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Шведка Эбба Андерссон второй раз подряд выиграла золотую медаль в скиатлоне.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
02 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
47:57.1
2
Терезе Йохауг
Норвегия
47:57.1
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+10.2
Таким образом, сборная Швеции сравнялась с Норвегией по количеству золотых наград на ЧМ-2025. У обеих команд их по две.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира по состоянию на 2 марта:
Ранее у шведов золото в спринте завоевала Йонна Сундлинг. В мужских спринте и скиатлоне победу одержал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 проходит с 26 февраля по 9 марта. Российские спортсмены на соревнованиях участия не принимают.
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