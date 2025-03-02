Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение Большунова на финише в рамках эстафеты ЧР

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении Александра Большунова на финише смешанной эстафеты на чемпионате России — 2025. Он уступил представителю Татарстана-2 Сергею Забалуеву.

«Вот это Забалуев! Большунова на финише обыграл! Не забалуешь с таким лыжником!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Татарстан-2 в составе с Анастасией Фалеевой, Сергеем Ардашевым, Лидией Горбуновой и Сергеем Забалуевым выиграл смешанную эстафету в рамках чемпионата России — 2025. Вторыми стали ещё одни представители Татарстана (1) — Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Александр Большунов, отстав от лидеров на 0,30 секунды.