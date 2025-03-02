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Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение Большунова на финише в рамках эстафеты ЧР

Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение Большунова на финише в рамках эстафеты ЧР
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении Александра Большунова на финише смешанной эстафеты на чемпионате России — 2025. Он уступил представителю Татарстана-2 Сергею Забалуеву.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Смешанная эстафета 4x5 км
02 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено

«Вот это Забалуев! Большунова на финише обыграл! Не забалуешь с таким лыжником!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Татарстан-2 в составе с Анастасией Фалеевой, Сергеем Ардашевым, Лидией Горбуновой и Сергеем Забалуевым выиграл смешанную эстафету в рамках чемпионата России — 2025. Вторыми стали ещё одни представители Татарстана (1) — Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Александр Большунов, отстав от лидеров на 0,30 секунды.

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