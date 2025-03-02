Йохауг: горько, когда остаёшься в сантиметре от золота чемпионата мира на родной земле
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг эмоционально прокомментировала своё выступление в скиатлоне на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Она заняла второе место, проиграв шведке Эббе Андерссон по результатам фотофиниша.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
02 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
47:57.1
2
Терезе Йохауг
Норвегия
47:57.1
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+10.2
«Должна признать, это немного горько, когда ты остаёшься всего в сантиметре от золота чемпионата мира на родной земле. Особенно когда проделала большую часть работы в гонке. Честно говоря, не могу смотреть на фотофиниш. Я ошиблась на последних шагах, что досадно. Я чувствовала, что хорошо справлялась», — приводит слова Йохауг VG.
Отмечается, что во время общения с прессой Терезе Йохауг не сдержала слёз.
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