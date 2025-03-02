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Андерссон — о победе на ЧМ: где-то внутри была минимальная вера, но я не фантазировала

Андерссон — о победе на ЧМ: где-то внутри была минимальная вера, но я не фантазировала
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Четырёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон оценила свою победу в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме на фоне не самого удачного сезона на Кубке мира.

«Я успела подумать: «Чёрт, неужели прямо сейчас я отдам золото?» А уже в следующую секунду: «Сейчас, чёрт возьми, я буду первой на финише». Но я реально поверила в то, что стала первой, только когда объявили официальные результаты.

Неудачный сезон не означал, что это было невозможно. Где-то внутри у меня была минимальная вера в то, что может получиться, но я не решалась слишком много фантазировать на этот счёт. За этим стоит много времени и усилий», — приводит слова Андерссон Aftonbladet.

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