Норвежец охарактеризовал российских лыжников тремя словами

Норвежский журналист Томас Харстад рассказал, почему россиян вспоминали в день победы пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо в скиатлоне на ЧМ-2025.

«Даже в такой день (день первой победы Клебо в дистанционной гонке на уровне чемпионатов мира – прим. «Чемпионата») отстранение России было актуальной темой. По ходу гонки несколько журналистов стали обсуждать, что российские спортсмены приложили бы больше усилий, чтобы сбросить Клебо перед финишным ускорением. Ведь именно такими мы знаем российских лыжников: агрессивными, бесстрашными и гордыми», — передаёт слова Харстада корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.