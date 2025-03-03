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«Шум за кулисами нарастает». Норвежец — о возможном возвращении российских лыжников

«Шум за кулисами нарастает». Норвежец — о возможном возвращении российских лыжников
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Норвежский журналист Томас Харстад высказался о возможном возвращении российских лыжников к участию в международных соревнованиях.

«Шум за кулисами нарастает. Недавно несколько российских лыжников посетили высокогорный тренировочный лагерь в Италии. Среди них и главная звезда — Александр Большунов. А совсем недавно президент FIS Йохан Элиаш поддержал решение позволить россиянам участвовать в Олимпийских играх — 2026 в качестве нейтральных спортсменов. Он отказался от интервью с Dagbladet во время чемпионата мира в Тронхейме, но его позиция не изменилась.

В коридорах FIS уже начались дискуссии о том, что делать в случае потенциального возвращения России», — приводит слова Харстада корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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