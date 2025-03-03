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Норвежский журналист: для россиян призовые в валюте более привлекательны, чем в рублях

Норвежский журналист: для россиян призовые в валюте более привлекательны, чем в рублях
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Норвежский журналист Томас Харстад сравнил международные соревнования с турнирами внутри России. Он заявил, что российские лыжники ожидают скорейшего возвращения.

«Российские лидеры делают всё, что в их силах, чтобы вернуться, несмотря на громкие заявления о том, что их внутренние соревнования достаточно сильны, и чемпионат мира им не нужен.

Но я верю в то, что спортсмены хотели бы переживать такие моменты, которые мы видим в «Граносене». А ещё – в то, что призовые в швейцарских франках более привлекательны, чем в российских рублях», — передаёт слова Харстада корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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