Норвежский журналист: для россиян призовые в валюте более привлекательны, чем в рублях

Норвежский журналист Томас Харстад сравнил международные соревнования с турнирами внутри России. Он заявил, что российские лыжники ожидают скорейшего возвращения.

«Российские лидеры делают всё, что в их силах, чтобы вернуться, несмотря на громкие заявления о том, что их внутренние соревнования достаточно сильны, и чемпионат мира им не нужен.

Но я верю в то, что спортсмены хотели бы переживать такие моменты, которые мы видим в «Граносене». А ещё – в то, что призовые в швейцарских франках более привлекательны, чем в российских рублях», — передаёт слова Харстада корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.