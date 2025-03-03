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Норвежский журналист: я никогда прежде не видел, чтобы Клебо плакал на публике

Норвежский журналист: я никогда прежде не видел, чтобы Клебо плакал на публике
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Норвежский журналист Томас Харстад прокомментировал победу пятикратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в скиатлоне на чемпионате мира — 2025.

«Слёзы катились по щекам Йоханнеса Клебо. Видео радости его отца было слишком эмоциональным, чтобы воспринимать его спокойно. Клебо посмотрел его через час после того, как первым пересёк финишную черту и стал чемпионом мира в скиатлоне.

Я никогда прежде не видел, чтобы норвежская суперзвезда плакал на публике. Но он дал себе волю после первой в своей карьере золотой медали в дистанционной гонке. Драма чемпионата мира – 2021, когда Клебо потерял золото в результате судейского решения, теперь забыта.

Всё это в сочетании с тем фактом, что Йоханнес выиграл у себя дома в Тронхейме, на глазах у 40 тысяч восторженных болельщиков, делает этот день особенным для него. Этот день он никогда не забудет», — приводит слова Харстада корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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