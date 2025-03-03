«Ваши ожидания — ваши проблемы». Коростелев — о втором месте команды Большунова на ЧР

Российский лыжник Савелий Коростелев в шуточной форме процитировал фразу бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, когда комментировал свое выступление в смешанной эстафете на чемпионате России в Казани.

— Ожидания и реальность не совпали, получается. Потому что все говорили, что эту команду обогнать будет невозможно.

— Во‑первых, мы сами этого не говорили. Во‑вторых, ваши ожидания — ваши проблемы. В-третьих, это была очень зрелищная гонка, мне понравилось. Потому что в ней есть баланс между спринтерами и дистанционщиками. То, что Серега сделал на финише, — после 7,5 или 10 км он бы навряд ли такое учудил. Поэтому очень классный формат, мне нравится такое, — приводит слова Коростелева «Матч ТВ».

Татарстан-2 в составе с Анастасией Фалеевой, Сергеем Ардашевым, Лидией Горбуновой и Сергеем Забалуевым выиграла смешанную эстафету в рамках чемпионата России — 2025. Вторыми стали ещё одни представители Татарстана (1) — Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Александр Большунов, отстав от лидеров на 0,30 секунды.