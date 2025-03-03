Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Почему не попробовать?» Забалуев — о победе над Большуновым в эстафете на ЧР-2025

«Почему не попробовать?» Забалуев — о победе над Большуновым в эстафете на ЧР-2025
Комментарии

Российский лыжник Сергей Забалуев рассказал, как принял решение бороться за победу в смешанной эстафете на чемпионате России — 2025. На последних метрах гонки спортсмен обошёл трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Была выгодная позиция, удалось её занять. В этом году я Александра уже обыгрывал на финише. Когда я был за ним вплотную на финише, я понимал, что надо попробовать обогнать его. Почему не попробовать? Всё получилось», — приводит слова Забалуева «Матч ТВ».

Чемпионат России по лыжным гонкам — 2025 проходит с 1 по 9 марта в Казани. В программе соревнований скиатлоны, смешанная эстафета, индивидуальный спринт, гонки на 10 км с раздельным стартом, командный спринт и мужская и женская эстафеты.

Материалы по теме
«День возвращения русских всё ближе». Эмоциональное заявление норвежца с ЧМ-2025
«День возвращения русских всё ближе». Эмоциональное заявление норвежца с ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android