«Почему не попробовать?» Забалуев — о победе над Большуновым в эстафете на ЧР-2025

Российский лыжник Сергей Забалуев рассказал, как принял решение бороться за победу в смешанной эстафете на чемпионате России — 2025. На последних метрах гонки спортсмен обошёл трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Была выгодная позиция, удалось её занять. В этом году я Александра уже обыгрывал на финише. Когда я был за ним вплотную на финише, я понимал, что надо попробовать обогнать его. Почему не попробовать? Всё получилось», — приводит слова Забалуева «Матч ТВ».

Чемпионат России по лыжным гонкам — 2025 проходит с 1 по 9 марта в Казани. В программе соревнований скиатлоны, смешанная эстафета, индивидуальный спринт, гонки на 10 км с раздельным стартом, командный спринт и мужская и женская эстафеты.