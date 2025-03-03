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Нортуг считает, что один лыжник может помешать Клебо выиграть всё золото на домашнем ЧМ

Нортуг считает, что один лыжник может помешать Клебо выиграть всё золото на домашнем ЧМ
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Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о возможности Йоханнеса Клебо выиграть все гонки на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).

«Он побежит обе эстафеты, где Норвегия является явным фаворитом. Заболевший Ийво Нисканен был сильнейшим соперником в разделке на 10 км. Теперь самым серьёзным конкурентом становится Мартин Нюэнгет, как и в марафоне на 50 км, судя по его выступлениям в скиатлоне.

Я думаю, он может не позволить Клебо выиграть шесть золотых медалей из шести. Марафон будет невероятно трудным в психологическом плане, но именно ради этих 50 км и работал Клебо. Если он победит, то станет ещё более выдающимся лыжником, чем сейчас», — приводит слова Нортуга TV2.

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