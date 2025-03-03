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Эбба Андерссон: трудно понять, что значит быть шведкой и победить на норвежской земле

Эбба Андерссон: трудно понять, что значит быть шведкой и победить на норвежской земле
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиад в эстафете, шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала свою победу в скиатлоне на чемпионате мира — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
02 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
47:57.1
2
Терезе Йохауг
Норвегия
47:57.1
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+10.2

«Я надеюсь, что большинство из вас меня поймет. Я и мечтать не смела о том, что произошло сегодня. Но это то, чего я никогда не забуду. Трудно понять, что значит быть шведкой и победить на норвежской земле. Это мой маленький золотой самородок. Так что всем вам тысяча сердечных благодарностей», — приводит слова шведки Expressen.

Второй в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 стала четырёхкратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Тереза Йохауг. Тройку сильнейших замкнула ещё одна шведка Йонна Сундлинг (+10,2).

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