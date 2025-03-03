Эбба Андерссон: трудно понять, что значит быть шведкой и победить на норвежской земле

Двукратный бронзовый призёр Олимпиад в эстафете, шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала свою победу в скиатлоне на чемпионате мира — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).

«Я надеюсь, что большинство из вас меня поймет. Я и мечтать не смела о том, что произошло сегодня. Но это то, чего я никогда не забуду. Трудно понять, что значит быть шведкой и победить на норвежской земле. Это мой маленький золотой самородок. Так что всем вам тысяча сердечных благодарностей», — приводит слова шведки Expressen.

Второй в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 стала четырёхкратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Тереза Йохауг. Тройку сильнейших замкнула ещё одна шведка Йонна Сундлинг (+10,2).