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Мюльбак — о том, что стал самым молодым победителем марафона: я не могу этого осознать

Мюльбак — о том, что стал самым молодым победителем марафона: я не могу этого осознать
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18-летний шведский лыжник Алвар Мюльбак из Team Lager157 поделился впечатлениями от победы в марафоне «Васалоппет». Он стал самым молодым победителем марафона в истории. Дистанцию 90 км он преодолел за 3:28.45,7.

«Я не могу этого осознать. Я люблю гонки, и победа была целью всей моей жизни. И я могу сделать это в 18 лет. Я не думал о том, что я самый молодой. Однако добиться победы — это одна из главных вещей, которые ты можешь сделать», — приводит слова шведа Expressen.

Мюльбак дебютировал в «Васалоппете» в 2023 году, а затем получил разрешение на участие в соревнованиях в возрасте 16 лет. Тогда он финишировал восьмым. В прошлом году Мюльбак также принимал участие в этом соревновании и занял третье место.

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