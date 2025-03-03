Елена Вяльбе получила красный диплом по специальности «тренер-преподаватель»

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе получила красный диплом казанского Поволжского государственного университета физической культуры и спорта по специальности «тренер-преподаватель». Вяльбе заочно обучалась в магистратуре.

«Диплом по специальности «тренер-преподаватель»», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Елена Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам. Она возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года.

Ранее Вяльбе прокомментировала результаты опроса Российского футбольного союза (РФС) о популярности видов спорта в России, заявив, что «возможно, заплатили деньги, чтобы его провести». Результаты опроса показали, что футбол остаётся самым популярным видом спорта в России. На втором месте по популярности оказался хоккей, фигурное катание — на третьем месте.