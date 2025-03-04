Порома: темп в скиатлоне на ЧМ был таким низким, что я мог держать его даже пьяным

Бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года, шведский лыжник Вильям Порома иронично высказался о своём выступлении в скиатлоне на чемпионате мира – 2025, который проходит в Тронхейме. Он финишировал в данной гонке восьмым, проиграв норвежцу Йоханнесу Клебо менее трёх секунд на финише.

«Гонка получилось скучной. Темп в классической части был настолько низким, что я мог его держать даже пьяным или с похмелья. А коньковая часть была чертовски лёгкой, но на финише было сложно что-либо поделать [с Клебо]», — приводит слова Порома Aftonbladet.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Скиатлон 20 км: