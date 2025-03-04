Порома: темп в скиатлоне на ЧМ был таким низким, что я мог держать его даже пьяным
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года, шведский лыжник Вильям Порома иронично высказался о своём выступлении в скиатлоне на чемпионате мира – 2025, который проходит в Тронхейме. Он финишировал в данной гонке восьмым, проиграв норвежцу Йоханнесу Клебо менее трёх секунд на финише.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
44:22.3
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.4
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+1.4
«Гонка получилось скучной. Темп в классической части был настолько низким, что я мог его держать даже пьяным или с похмелья. А коньковая часть была чертовски лёгкой, но на финише было сложно что-либо поделать [с Клебо]», — приводит слова Порома Aftonbladet.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Скиатлон 20 км:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 44.22,3.
- Мартин Нюэнгет (Норвегия) — отставание 1,4.
- Харальд Амундсен (Норвегия) +1,4.
- Ян Томас Йенссен (Норвегия) +1,5.
- Федерико Пеллегрино (Италия) +1,6.
- Mатье Деслож (Франция) +2,3.
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