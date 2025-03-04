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Клебо: я слышал, что Порома сказал про скиатлон. Полагаю, он выиграет разделку с отрывом

Клебо: я слышал, что Порома сказал про скиатлон. Полагаю, он выиграет разделку с отрывом
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился ожиданиями от выступления в гонке с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме. Клебо в своей речи задел Вильяма Порома, ранее нелестно высказавшегося о темпе в классической части скиатлона, который выиграл именно Клебо.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 15:00 МСК
Не началось

— Насколько для тебя важна эта 10-километровая гонка?
— Думаю, эта гонка важна для любого из нас. Все норвежцы достаточно сильны, чтобы бороться за подиум. Жаль, что Нисканен заболел. Я надеялся, что он выздоровеет и сможет стартовать. Это был бы лучший сценарий для гонки. Но, думаю, завтра всё равно будет тяжело. Ийво сказал в Фалуне, что у них есть Порома, которого сложно победить. Так что посмотрим. Я слышал, что Вильям сказал после скиатлона, что даже пьяным или с похмелья мог бы держать темп, который был в классической его части. Так что я полагаю, что завтра он победит с отрывом, — сказал Клебо на пресс-конференции.

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