Хальфварссон: думаю, норвежцы нервничают из-за формы Порома. Вильям точно победит

Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, 35-летний шведский лыжник Калле Хальфварссон считает соотечественника Вильяма Порома фаворитом гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках чемпионата мира – 2025, который проходит в Тронхейме. Гонка состоится сегодня, 4 марта.

Кроме того, Хальфварссон оценил словесную перепалку в СМИ между Клебо и Порома. Калле считает, что нынешние норвежцы недотягивают до уровня Петтера Нортуга по умению вести дебаты с соперниками.

«Я бы сказал, что они не очень хороши. Не думаю, что они близки к уровню Петтера. Нортуг делал это лучше. Это шло больше от сердца, если можно так сказать.

Немного забавно наблюдать, какая [словесная] борьба идёт между фаворитами. Вильям – фаворит, и завтра он точно победит (смеётся). Думаю, норвежцы немного нервничают из-за его формы. Он выиграл классическую гонку (масс-старт на 20 км на шестом этапе Кубка мира. — Прим. «Чемпионата») и выглядел хорошо. Конечно, это может быть связано с нервами», — приводит слова Хальфварссона Aftonbladet.