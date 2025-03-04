Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Порома — о словах Клебо: за короткое время у норвежцев сменилось с десяток Нортугов

Порома — о словах Клебо: за короткое время у норвежцев сменилось с десяток Нортугов
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года в марафоне, шведский лыжник Вильям Порома отреагировал на слова норвежца Йоханнеса Клебо в свой адрес.

После прошедшего на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме скиатлона, который Клебо выиграл, Порома заявил, что темп в классической его части был таким медленным, что он мог держать его и с похмелья. Позднее Йоханнес сказал следующее: «Я слышал, что Вильям заявил после скиатлона. Полагаю, что в классической разделке он победит с отрывом».

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 15:00 МСК
Не началось

— Ты слышал, что про тебя сказал Клебо?
— За довольно короткое время в этой команде сменилось, кажется, с десяток Петтеров Нортугов. Это просто поразительно. Они продолжают идти вперёд.

— Как думаешь, в чём причина того, что они не останавливаются?
— Я действительно не знаю. Не имею ни малейшего представления. Я много говорю и не собираюсь останавливаться. Пусть и они продолжают в том же духе, — приводит слова Порома Aftonbladet.

Материалы по теме
Хальфварссон: думаю, норвежцы нервничают из-за формы Порома. Вильям точно победит
Материалы по теме
Клебо стал чемпионом мира в скиатлоне! А другие вообще не собираются бороться?
Клебо стал чемпионом мира в скиатлоне! А другие вообще не собираются бороться?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android