Порома — о словах Клебо: за короткое время у норвежцев сменилось с десяток Нортугов

Бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года в марафоне, шведский лыжник Вильям Порома отреагировал на слова норвежца Йоханнеса Клебо в свой адрес.

После прошедшего на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме скиатлона, который Клебо выиграл, Порома заявил, что темп в классической его части был таким медленным, что он мог держать его и с похмелья. Позднее Йоханнес сказал следующее: «Я слышал, что Вильям заявил после скиатлона. Полагаю, что в классической разделке он победит с отрывом».

— Ты слышал, что про тебя сказал Клебо?

— За довольно короткое время в этой команде сменилось, кажется, с десяток Петтеров Нортугов. Это просто поразительно. Они продолжают идти вперёд.

— Как думаешь, в чём причина того, что они не останавливаются?

— Я действительно не знаю. Не имею ни малейшего представления. Я много говорю и не собираюсь останавливаться. Пусть и они продолжают в том же духе, — приводит слова Порома Aftonbladet.