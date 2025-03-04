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Чемпионат России – 2025 по лыжным гонкам, женский спринт: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат России — 2025 по лыжным гонкам, женский спринт: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 4 марта, в Казани пройдёт личный спринт у женщин в классическом стиле в рамках чемпионата России – 2025 по лыжным гонкам. Начало квалификации запланировано на 11:00 мск, раунды на выбывание начнутся в 13:00 мск. В прямом эфире соревнования покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Арена», трансляция начнётся в 10:30 мск.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Командный Спринт Классический стиль. Квалификация
05 марта 2025, среда. 13:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2025, Казань. Женский спринт, классический стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):

8. Христина Мацокина.
11. Лидия Горбунова.
16. Дарья Непряева.
19. Наталья Терентьева (Непряева).
20. Алёна Баранова.
21. Анастасия Доценко.
23. Елизавета Пантрина.
26. Екатерина Никитина.
28. Татьяна Сорина.
31. Алиса Жамбалова.
33. Евгения Крупицкая.
35. Елизавета Маслакова.
39. Анна Королёва (Беларусь).
40. Анастасия Фалеева.
45. Алина Пеклецова.
50. Анастасия Кулешова.

С полным стартовым листом квалификации можно ознакомиться здесь.

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