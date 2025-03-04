Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: расписание на 4 марта, где смотреть

Сегодня, 4 марта, в норвежском Тронхейме пройдёт очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Будет разыграно два комплекта медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на 4 марта.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. 4 марта (время московское):

15:00. Мужчины. Гонка с раздельным стартом 10 км (классический стиль).

17:30. Женщины. Гонка с раздельным стартом 10 км (классический стиль).

Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена».

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам проходит в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов медалей: восемь — в личных гонках, четыре — в командных дисциплинах.